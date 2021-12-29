ويسألونك عن داعش ! - عبدالله صالح

2021/12/29 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_صالح لم يشهد التأريخ المعاصر فئة بشرية أشرس وأعنف واكثر قساوة من داعش، ربما كان نفس السيناريو موجودا، حسبما تُخبرنا به كُتب التأريخ ، ابان عصر الفتوحات الإسلامية، واليوم تعاود نفس الكرة، انهم وحوش بشرية لا تعشق سوى القتل والتنكيل والسبي طلبا لمرضاة الرب......بداية ظهور هؤلاء مجددا كان في النصف الثاني من القرن الماضي تحت مسمى ( الصحوة الإسلامية ) والذي ظهر على شكل مجاميع وأحزاب تسعى لفرض هيمنتها على ......





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