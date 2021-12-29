2021/12/29 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، امرا وزاريا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي وموافقة وزير الصحة هاني موسى العقابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر أمرا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر أمرا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر أمرا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).