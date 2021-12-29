زيمبابوي تفتقد أسماء بارزة في كأس أمم أفريقيا

2021/12/29 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدرب زيمبابوي نورمان مابيزا تشكيلة نهائية من 23 لاعباً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، لكنها تفتقد عدداً من الأسماء البارزة بسبب الإصابة والاعتزال الدولي.

وسيغيب مارفلوس ناكامبا لاعب وسط أستون فيلا وتاواندا ماسوانهيسي لاعب ليستر سيتي ومارشال مونيتسي لاعب وسط رانس وتينداي داريكوا لاعب ويجان أتتييك عن البطولة المقررة بين التاسع من يناير (كانون الثاني) والسادس من فبراير (شباط) بسبب الإصابة.

وأعلن خاما بيليات المهاجم البارز الذي يلعب مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اعتزاله الدولي الشهر الماضي.

وكان المدرب مابيزا يأمل أن يعدل اللاعب عن قراره لكن بيليات لم ينضم للتشكيلة النهائية.

وسيقود التشكيلة المهاجم نوليدج موسونا وتضم أيضاً تينوتيندا كاديويري مهاجم ليون والمدافع تينيدج هاديبي الذي يلعب مع هيوستون دينامو في الدوري الأمريكي.

وحامت شكوك بشأن مشاركة الظهير الأيسر جوردان زيمورا من بورنموث الإنجليزي، بسبب الإصابة لكنه انضم إلى التشكيلة النهائية مع أدميرال موسكوي الذي يلعب مع لوتون تاون.

كما استدعى المدرب لاعب وسط سيلتيك السابق كونداي بينيو المحترف حالياً في ِإيسلندا.



وكانت آخر مرة لعب فيها مع المنتخب الوطني في 2017.

وتستهل زيمبابوي مشوارها في المجموعة الثانية أمام السنغال في العاشر من يناير (كانون الثاني) وستواجه أيضا مالاوي وغينيا.

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