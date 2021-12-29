امر حكومي حاسم بشأن تعيين خريجي ذوي المهن الصحية

2021/12/29 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، الأربعاء، بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر الصحة ببغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربيى نسخة منه، (29 كانون الأول 2021)، "استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي وموافقة وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي اصدرت وزارة الصحة امرا وزاريا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر صحة بغداد والمحافظات".

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