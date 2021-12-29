الكويت توجه رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق: احذروا القنص

2021/12/29 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السفارة الكويتية لدى بغداد،

رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق،

تضمنت تحذيراً من عمليات صيد الطيور

(قنص).

وأهابت السفارة، في بيان لها،

بالمواطنين الكويتيين، في العراق،

التقيد بالتعليمات وعدم ممار

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