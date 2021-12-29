النجف... وفد الاطار التنسيقي يبحث مع الصدر تشكيل الحكومة العراقية

2021/12/29 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد الإطار التنسيقي العراقي،

اليوم الأربعاء، إلى منزل زعيم التيار

الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف.





وتكون الوفد من رئيس "تحالف الفتح" هادي

العامري، إضافة إلى الأمين العام

لعصائب أهل الحق الشي

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