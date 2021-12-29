2021/12/29 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، تبرع الفنانة إلهام الفضالة بمبلغ مليونين و200 ألف دينار عراقي (نحو 1500 دولار) لإجراء عملية جراحية للفتاة العراقية المعروفة بـ”الأميرة مريم”.وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت مي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة كويتية شهيرة تتبرع بـ1500 دولار لمساعدة “الأميرة مريم”! المركز الخبري الوطني.

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