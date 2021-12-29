محكمة روسية تأمر بحل المركز الحقوقي التابع لـ

2021/12/29 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة في موسكو، الأربعاء، بإغلاق فرع منظمة "ميموريال" الذي يقود حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في روسيا، بعد يوم من حظر المحكمة العليا الهيئة المركزية للمنظمة.

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