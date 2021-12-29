كلوب يسخر من نفسه بعد الخسارة أمام ليستر سيتي

2021/12/29 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سخر يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول من نفسه بعد خسارة أمس الثلاثاء أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز.وأهدر ليفربول مجموعة كبيرة من الفرص خلال اللقاء، كما […]

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