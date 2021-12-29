3 دول أوروبية تنضم إلى قائمة الوجهات

2021/12/29 | 14:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، الثلاثاء، 3 دول أوروبية إلى فئة وجهات السفر "عالية الخطورة".ما هي؟

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