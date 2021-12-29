الحكيم ينعى “العقيد المذبوح” ويشدد على تكثيف الضربات الاستباقية

2021/12/29 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دان زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأربعاء، مقتل مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني على يد “داعش”.وقال الحكيم، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “فجعنا بنبأ استشهاد مدير جوازات الأعظمية العقيد […]

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