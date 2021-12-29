المرور تقترح تقليل عدد المركبات ومنع استيراد الدرّاجات

2021/12/29 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن مقترحات لحلِّ مشكلة الازدحامات المرورية في الشوارع.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "مديرية المرور، قدَّمت مقترحاتٍ لحلِّ مشكلة الازدحامات في الشوارع، منها تقليل عدد المركبات من خلال تسقيط القديم منها، بحيث تكون مركبة مقابل مركبة".

وأوضح،أنَّ "هناك مقترحاً آخرَ لمنع استيراد الدرَّاجات ولفترة محددة، بالإضافة إلى ترقيم الدرَّاجة مقابل تسجيلها، بغية السيطرة على الشارع"، مبيّناً، أنَّ "المديرية بانتظار المصادقة على المقترحات".

وتابع: "عندما تتمُّ المصادقة على هذه المقترحات‘ سيتم الحفاظ والسيطرة على الموقف".

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