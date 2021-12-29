بعملية نوعية.. قتل 3 إرهابيين وتحرير مختطفين أثنين في حمرين - عاجل

2021/12/29 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة عناصر من داعش وتحرير مختطفين أثنين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفوج الثاني اللواء الأول التابع الى القوات الخاصة، شرع بعملية دهم وتفتيش في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى نتج عنها قتل ثلاثة من إرهابيي داعش وتحرير مختطفين اثنين من الصيادين إضافة الى العثور على عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

وأشار البيان إلى إن "العملية نفذت بمشاركة قوة من جهاز مكافحة الإهاب فوج ديالى وقطعات من الجيش العراقي".

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