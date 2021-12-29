يونيسيف تدين العنف الجنسي الذي تعرضت له الطفلة حوراء

2021/12/29 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” على قضية الطفلة حوراء, وأعربت عن قلقها العميق بشأن العنف الجنسي الذي تعرضت له الطفلة البالغة من العمر سبعة أعوام في بغداد.

ودانت المنظمة الدولية كافة اعمال العنف ضد الاطفال، ودعت لحمايتهم من العنف الجسدي والنفسي, كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية في القبض على الجاني، ودعت لتعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال، وتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف لتنمية إمكاناتهم.

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