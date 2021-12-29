العمليات المشتركة تجدد: مهمة التحالف الدولي تحولت بالكامل إلى استشارية

2021/12/29 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت قيادة العمليات المشتركة تأكيدها على ان مهمة التحالف الدولي تحولت بالكامل من قتالية إلى استشارية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن عدد المستشارين قليلون جدا ولا يتناسب وحجم ما يطرح في وسائل الاعلام موضحا أن القوات العراقية هي المسؤولة عن حمايتهم وتأمين متطلبات العمل لهم..



وأكد أن المستشارين تحت قيادة العمليات المشتركة ويتم توجيههم من قبل الوزارات الامنية.

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