عصابات “داعش” تنحر مدير جوازات الأعظمية

2021/12/29 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدمت عصابات “داعش” الإرهابية على نحر ضابط رفيع وثلاثة من رفاقه بعد أيام على اختطافهم في خطوة يستخدمها التنظيم المتطرف لبث الذعر والخوف لدى المواطنين.

واختطفت عناصر من “داعش” قبل أيام, أربعة أشخاص بينهم مدير جوازات منطقة الأعظمية في بغداد العقيد ياسر الجوراني، كانوا في رحلة صيد عند بحيرة حمرين, وأعدم التنظيم الإرهابي اثنين من رفاقه بينما تمكنت القوات الأمنية من تحرير الرابع بعد أن شنت عمليات عسكرية متلاحقة بحثا عنهم, لكنه توفي بعد عملية تحريره.

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