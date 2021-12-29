2021/12/29 | 14:36 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع: قتل ثلاثة إرهابيين وتحرير مختطفين اثنين في حمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/29 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: قتل ثلاثة إرهابيين وتحرير مختطفين اثنين في حمرين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: قتل ثلاثة إرهابيين وتحرير مختطفين اثنين في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).