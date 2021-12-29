بيان مقتضب من المكتب الخاص لمقتدى الصدر

2021/12/29 | 14:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) يستقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئـة الحـ،،ـشـد الشعـ،،بي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.

المكتب الخاص / النجف الأشرف

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