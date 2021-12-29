الولايات المتحدة ترى تقدما محتملا في المفاوضات النووية مع ايران

2021/12/29 | 14:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت الولايات المتحدة الثلاثاء تقدما محتملا في المفاوضات مع ايران، لكنها انضمت الى المفاوضين الأوروبيين في التشديد على الحاجة الملحة لتقليص البرنامج النووي الايراني.واستؤنفت الإثنين المفاوضات في فيينا في محاولة جديدة لإحراز تقدم بهدف إحياء الاتفاق النووي التاريخي لعام … Readmore

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