2021/12/29 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الأربعاء إن سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير فاز بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام للمرة السادسة وهو رقم قياسي.وتصدر سون التصويت الذي جرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة السادسة..



نجم توتنهام أفضل لاعب في كوريا الجنوبية المركز الخبري الوطني.

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