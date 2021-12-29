رئيس مجلس النواب الأكبر سنا يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان

2021/12/29 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس مجلس النواب الأكبر سنا محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الجلسة الاولى للبرلمان.

وقال المشهداني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "موعد عقد الجلسة الاولى سيكون في العاشر من الشهر المقبل او دون ذلك بيوم او يومين، حيث ستخصص لاختيار بين الجلسة الاولى سيكون فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه".

وأضاف أنه "في حال لم تتفق الكتل السياسية على الرئيس ونائبيه فسأبقيها مفتوحة لأيام أخرى حتى يحين موعد استئنافها بعد ان تتفق الكتل السياسية على رئيس البرلمان ونائبيه".

وأوضح المشهداني ان "تحالف عزم يريد الحصول على منصب الرئيس والتحالف يسعى له وهذا استحقاق وبتالي سيكون العمل على ذلك لكن إلى الآن لم نتفق على شخصية معينة لان نطرحها لباقي الكتل السياسية وبتالي فأن الأمر قيد المفاوضات ولم يتم تحديد اي اسم إلى الآن".

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