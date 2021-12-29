العراق ينضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الصيني

2021/12/29 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

وافق مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الأربعاء، على انضمام العراق كعضو جديد محتمل بناءا على طلبه.

وبحسب بيان للبنك الاسيوي للاستثمار وترجمته (بغداد اليوم)، فأن العراق سيصبح العضو الإقليمي الحادي والخمسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لافتاً إلى أن عدد أعضاء البنك المعتمدين سيصل إلى 105 أعضاء.

واضاف انه سينضم الأعضاء المحتملون، بما في ذلك العراق، رسميا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمجرد استكمال إجراءات العضوية المطلوبة وإيداع القسط الأول من رأس المال لدى البنك.

وأشار البنك في بيانه الى ان الأسهم المخصصة للأعضاء الجدد المحتملين تأتي من مجموعة الأسهم غير المخصصة للبنك.

يهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى دعم أعضائه في تحقيق أهدافهم الإنمائية ويلتزم بالعمل معهم لدعم انتقالهم إلى اقتصاد أكثر مرونة وشمولية ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم على المدى الطويل.



والتنمية المستدامة الخضراء من خلال أدوات التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

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