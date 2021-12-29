2021/12/29 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في تداولات ضعيفة مع ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1802.67 دولار للأوقية ”الأونصة“ بحلول الساعة […]

ظهرت المقالة عالميا..



اسعار المعدن الاصفر تنخفض في تعاملات اليوم أولاً على الايام نيوز.

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