جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ترد على نقابة الصحفيين في كركوك: تناسيتم دوركم الحقيقي

2021/12/29 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ردت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الاربعاء، على بيان نقابة الصحفيين فرع كركوك، الذي انكرت فيه وجود انتهاكات يتعرض لها الصحفيين في المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الجمعية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الاول 2021)، ان "نقابة الصحفيين فرع كركوك أصدرت بيانا اوسمته “رد من فرع كركوك” استنادا الى التقرير السنوي الذي أصدرته جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الذي كشف عن العشرات من الانتهاكات الموثقة ضد الصحفيين في المحافظة".

للمزيد: حصيلة الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق: هجمات واغتيالات ومدن ’محرمة’

وذكر بيان النقابة ان "جميع الصحفيين من أعضاء فرعنا وغيرهم يمارسون الحرية اللازمة في أداء رسالتهم الصحفية في إطار المسؤولية الوطنية والأدبية ويتلقون الدعم والاسناد من إدارة كركوك وقيادة المقر المتقدم للعمليات، وان الجمعية تدعي الدفاع عن الصحفيين".

واعربت الجمعية عن "استغرابها من عدم قيام النقابة بمهامها لمتابعة التوثيقات والشهادات المنصوص عليها في التقرير، او الاتصال بالزملاء الوارد ذكرهم في التوثيقات، من اجل معالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، والاغرب انها تصرفت كهيئة دفاع عن قيادة العمليات في المحافظة، متناسية دورها كنقابة محامية ومدافعة عن الزملاء الصحفيين في المحافظة، لا سيما في ظل الظروف الأمنية العصيبة والتحديات من قبل الجماعات الإرهابية والمتربصين بالمحافظة".

وأكدت الجمعية ان "كل ما ذكر في التقرير من حالات انتهاكات سجلتها المحافظة وعددها 35 انتهاكا موثقا بالدليل والشهادات، وان تكذيب النقابة لما ورد في تقريرنا يعد تجاوزا غير مقبول، لا سيما وانها نعتت الجمعية بالـ”مدعية”، وهي اوصاف لا تمت للنقابات المهنية بصلة".

وطالبت الجمعية "نقابة الصحفيين العراقيين بالتحقق مما ورد في تقرير الجمعية، والزام فرعها في كركوك بالتحقق من الزملاء الصحفيين الوارد ذكر أسمائهم في التقرير السنوي للجمعية، بدلا من عملهم كمحامين عن قيادات العمليات".

واشارت الجمعية الى انها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة فرع النقابة في كركوك، انطلاقا من قانوني العقوبات العراقي رقم 111، وقانون المنظمات غير الحكومية في العراق المسجلة بموجبه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة".

وختمت الجمعية انه "لتأكيد ما ورد في التقرير السنوي للجمعية ارفقت الانتهاكات الموثقة في محافظة كركوك، ونشرت صورة للحظة اعتقال عدد من الصحفيين من قبل قيادة عمليات كركوك صيف العام 2021".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ترد على نقابة الصحفيين في كركوك: تناسيتم دوركم الحقيقي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ترد على نقابة الصحفيين في كركوك: تناسيتم دوركم الحقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).