في جميع الأماكن.. السعودية تعيد فرض الكمامات وإجراءات التباعد

2021/12/29 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن تطبيق قرارات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا بالنظر إلى الوضع الوبائي في المملكة وتزايد الإصابات بكوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

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