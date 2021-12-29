القبض على 27 متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2021/12/29 | 14:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 27 متهما بقضايا مختلفة بينها الارهاب وتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان، إنه “تمكنت قواتنا الأمنية في سيطرة الراشدية شمال شرقي بغداد من القبض على أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب”.وأضافت […]

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