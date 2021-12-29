أمريكا تحقّق رقماً قياسياً جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليومي

2021/12/29 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المعدّل الوسطي للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال 7 أيام ​​254،496 حالة، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق للبلاد الذي بلغ حوالي 251،989 حالة يومية، مسجلة في 11 يناير/كانون الثاني.

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