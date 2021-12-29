وزيرة الخارجية الألمانية تقاطع أولمبياد بكين 2022

2021/12/29 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها لن تحضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في العاصمة الصينية بكين، في فبراير(شباط) المقبل.

وقالت بيربوك: “أنا مُشجعة مُتحمسة للرياضة، لكن هذه المرة لن أذهب بالتأكيد، وفي الماضي، لم يكن من الشائع أيضا لوزراء الخارجية أن يذهبوا”.

وأضافت بيربوك أن هذا قرار شخصي وأن ألمانيا لا تزال تسعى إلى موقف مشترك مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول مقاطعة دبلوماسية محتملة للدورة الأولمبية.

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