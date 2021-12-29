الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين أمام ولي العهد

2021/12/29 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين أمام ولي العهد الأربعاء، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية في عامين ونصف.

واستقالت الحكومة السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتفادي استجواب رئيس الوزراء، وثمانية وزراء آخرين، في البرلمان.

وهي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ويترأّس الشيخ صباح خالد الحمد الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 15 وزيراً بينهم وزير مالية جديد هو عبد الوهاب الرشيد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل الشيخ صباح خالد الحمد والوزراء لأداء اليمين الدستورية، نيابة عن أمير البلاد.

ونقل ولي العهد عن الأمير قوله: “نتطلّع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

ويُذكر أن المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بفوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعداً.

وخلال تأدية اليمين، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستصب اهتمامها على معالجة “الخلل الاقتصادي” حيث تعاني الكويت الغنية بالنفط مصاعب اقتصادية بعد تراجع أسعار النفط في العام الماضي.

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