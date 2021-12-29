الإطار التنسيقي: اجتماع مرتقب بين الصدر والعامري والفياض والخزعلي

2021/12/29 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإطار التنسيقي عن اجتماع مرتقب سيعقد بين قياداته وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي, إن زعيم التيار الصدري سيلتقي كل من هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض داخل منزله في الحنانة, مبينا ان الاجتماع مكمل للاجتماع الأول الذي عقد في منزل العامري بالعاصمة ويهدف للوصول الى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة.

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