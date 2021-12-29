الكويت تحذر رعاياها في العراق من رحلات الصيد في بادية السماوة

2021/12/29 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت السفارة الكويتية لدى العراق المواطنين الكويتيين إلى التقيد بالتعليمات وعدم ممارسة هواية صيد الطيور في بادية السماوة بمحافظة المثنى والمناطق الجنوبية الأخرى من العراق.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن السفارة دعت إلى عدم استخدام تأشيرة زيارة العتبات الدينية لممارسة هذه الهواية لما في ذلك من مخالفة للقانون من جانب وتعريض أنفسهم للخطر من جانب آخر.

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