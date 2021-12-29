2021/12/29 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، بقيام مجهولين بسرقة صاحب منفذ توزيع الرواتب ( كي كارد ) في قضاء قلعة سكر شمال الناصرية .وقال المصدر، في تصريح صحافي، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقة 10 ملايين من منفذ “كي كارد” بالناصرية المركز الخبري الوطني.

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