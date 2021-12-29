التخطيط تحدد أسباب التضخم في العراق

2021/12/29 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عزت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاربعاء، أسباب التضخم في العراق إلى سببين رئيسيين هما الاستيراد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث […]

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