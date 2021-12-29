الاسدي: نأمل من لقاء الحنانة ان يحقق آمال الشعب العراقي بأكمله

2021/12/29 | 15:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الاربعاء، على اللقاء المرتقب والذي سيجمع الإطار التنسيقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال الأسدي في تدوينة على تويتر “لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته، املاً يتحقق، وقلقاً يزال وخطواتٍ عملية على … Readmore

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