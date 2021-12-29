الكاظمي ينعى مدير جوازات الاعظمية ويوجه بتكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على داعش

2021/12/29 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكثيف الجهد الاستخباري واستمرار النهج التعرضي للقضاء على لداعش.وجاء في بيان مقتضب للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول: “رحم الله الشهيد العقيد ياسر الجوراني الذي كان مثالاً للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه”.… Readmore

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