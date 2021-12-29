الشابندر : المشروع الذي يقبل الجميع عدا المالكي لا يطلق عليه اغلبية وطنية

2021/12/29 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ السياسي المستقل ، عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، ان المشروع السياسي الذي يقبل ان يجمع الحزبين الكرديين الرئيسيين ، والكتلتين السُنيتين الوحيدتين مع كل الشيعة عدا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لا يطلق عليه اغلبية وطنية.

وقال الشابندر في تغريدة على (تويتر)، ان "المشروع السياسي الذي يقبل ان يجمع الحزبين الكرديين الرئيسيين ، (پارتي ويكتي) ، والكتلتين السُنيتين الوحيدتين (عزم وتقدم) ، مع كل الشيعة عدا المالكي، لا يمكن ان يُطلق عليه اغلبية وطنية او اغلبية سياسية".

وأوضح، ان "هذا المشروع هو مشروع توافقي بامتياز يستهدف عزل كتلة بعينها فقط ".

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