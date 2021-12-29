انتهاء اجتماع الاطار التنسيقي مع الصدر في الحنانة- عاجل

2021/12/29 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفافاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بانتهاء اجتماع الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "اجتماع الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتهى قبل قليل".

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