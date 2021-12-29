إنتهاء اجتماع الحنانة بين الصدر والإطار التنسيقي دون الإدلاء بأي تصريح

2021/12/29 | 15:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

غادر وفد تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وبرفقة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دون عقد مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع.

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وافاد مراسل "ناس" (29 كانون الاول 2021)، ان، اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس تحالف الفتح هادي العامري و رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قد أنتهى، وغادر الوفد منزل الصدر في الحنانة بمحافظة النجف دون عقد مؤتمر صحفي.

وضم وفد الإطار التنسيقي هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض وعدد من أعضاءالاطار التنسيقي.

ووصل وفد من الإطار التنسيقي، الأربعاء، إلى منزل الصدر في منطقة الحنانة بمحافظة النجف.





وذكر إعلام التيار الصدري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الأول 2021)، إن "الصدر استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف – الحنانة".

وعلق رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي، الاربعاء، على لقاء الحنانة الذي سيجمع الصدر بقادة من الاطار التنسيقي.

وذكر الاسدي في تدوينة، تابعها "ناس" (29 كانون الاول 2021)، "لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته..



املاً يتحقق..



وقلقاً يزال..



وخطواتٍ عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله".

ومن المرتقب ان يستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، في منزله في منطقة الحنانة بالنجف، عدد من قادة الاطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، للتباحث حول تشكيل الحكومة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

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