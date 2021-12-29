سعودي يروي قصة وفاته لمدة دقيقة ثم عودته للحياة

2021/12/29 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قصة مشابهة لما حدث للقيادي الفلسطيني الراحل، صائب عريقات، روى مواطن سعودي قصة نجاته من الموت المحقق بعد توقف وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية عقب حادث مروري تعرض له.

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