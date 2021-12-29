الحكيم للسفير الياباني: لن نشترك في الحكومة المقبلة

2021/12/29 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، دعوته للإسراع بتشكيل الحكومة، وعدم اشتراكه فيها.وذكر بيان لمكتبه تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الحكيم التقى صباح اليوم سفير اليابان لدى […]

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