2021/12/29 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء اجتماع وفد الإطار التنسيقي بالصدر في الحنانة المركز الخبري الوطني.

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