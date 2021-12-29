إنتهاء إجتماع وفد الاطار التنسيقي مع الصدر

2021/12/29 | 15:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إنتهى إجتماع وفد الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال مصدر مطلع لـ”النور نيوز”، ان “اجتماع وفد الاطار التنسيقي برئاسة هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف، انتهى قبل قليل”.

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