انتهاء اجتماع السيد الصدر مع وفد الإطار التنسيقي في الحنانة

2021/12/29 | 15:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انتهى الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع وفد الإطار التنسيقي في مدينة الحنانة.وقال مراسلنا ان “الاجتماع الذي عقد بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ووفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري في منزل السيد الصدر بمنطقة الحنانة بالنجف انتهى قبل قليل”.يذكر ان اجتماعا عقد اليوم […]

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