2021/12/29 | 15:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JV6OHhCP8Ms

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرمانها من المنحة.. يحول دون تحقيق الطالبة المتفوقة نور "حلمها الكبير" | برنامج الرحمة والإنسانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حرمانها من المنحة.. يحول دون تحقيق الطالبة المتفوقة نور "حلمها الكبير" | برنامج الرحمة والإنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).