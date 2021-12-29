الشابندر ينشر تغريدة بشأن 'المشروع السياسي' ويصوب نحو المالكي!

2021/12/29 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم السياسي المستقل عزت الشابندر، الأربعاء، رؤيته حول المشاريع السياسية المرتقب تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (29 كانون الاول 2021)، ان "المشروع السياسي الذي يقبل ان يجمع الحزبين الكرديين الرئيسيين، (پارتي ويكتي)، والكتلتين السنيتين الوحيدتين (عزم وتقدم)، مع كل الشيعة عدا المالكي، لا يمكن ان يطلق عليه اغلبية وطنية او اغلبية سياسية".

وأوضح، ان "هذا المشروع هو مشروع توافقي بامتياز يستهدف عزل كتلة بعينها فقط".

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