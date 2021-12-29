الولايات المتحدة تسجل قفزة قياسية بأكثر من 440 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/12/29 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة،

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن

رصدها أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفيروس

كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض

والوقاية منها (CDC) الأمريكية أ

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