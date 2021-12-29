2021/12/29 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، الاربعاء، عن المستمسكات المطلوبة لتدقيقِ أعمار دوريات الفئاتِ العمرية المختلفة .وقالت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “لجنةُ المسابقات قررت اعتمادَ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يحدد اجراءات تدقيق اعمار لاعبي دوريات الفئات العمرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يحدد اجراءات تدقيق اعمار لاعبي دوريات الفئات العمرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يحدد اجراءات تدقيق اعمار لاعبي دوريات الفئات العمرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).