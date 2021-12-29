الحكيم يجدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة

2021/12/29 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، موقفه من بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدا التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكيم التقى، صباح اليوم، سفير اليابان لدى العراق كوتارو سوزوكي، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطوكيو والإستفادة من …

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