ضبط معقبين في أحد دواوين الأوقاف متلبسين بالرشوة

2021/12/29 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بتمكُّنها من ضبط مُعقِّبين اثنين في أحد دواوين الأوقاف في بغداد مُتلبِّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.وأوضحت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بضبط مُعقِّبين اثنين يعملان في دائرة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف مُتلبِّسين …

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