تعيين مساعد جديد لمدرب المنتخب بيتروفيش

2021/12/29 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي اليوم تعيين الهولندي آدري بوجرس مساعدا لمدرب المنتخب المونتنيغري بيتروفيش.وتمت التسمية بناءا على طلب المدرب.

و عمل بوجرس مساعدا بأندية هولندي عدة بالإضافة إلى العمل مع نادي أوراوا الياباني

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